Таганрогская бизнес-леди вошла в число победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех»

Со своим проектом она станет участницей федерального этапа премии.

Делегация города Таганрога принимала участие в десятом Всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни», который прошел 12 сентября в Ростове-на-Дону. В программе форума: семинары, круглый стол с участием членов правительства Ростовской области и пленарная сессия, посвященная трендам современной экономики Юга России, а также подведение итогов регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех».

Из трех представленных на конкурс от таганрогских предпринимателей проектов один был признан лучшим — в номинации «Лучший технологический проект» победителем стала директор ООО «Климат-Снаб» Мария Тарасенко с проектом «Производство и монтаж оборудования для промышленной вентиляции, отопления, охлаждения, пылеподавления». Теперь она сможет принять участие в федеральном этапе национальной премии «Бизнес-Успех», который будет проходить в Москве весной следующего года.

Фото: администрация г.Таганрога