Таганрог возглавил рейтинг муниципалитетов Дона по защите прав потребителей

Департамент потребительского рынка Ростовской области составил ежегодный рейтинг, который оценивает работу муниципалитетов донского региона по защите прав потребителей.

«По итогам 2024 года работа администрации Таганрога по обеспечению защиты прав потребителей признана эффективной, набрано 253 балла из 260. Таганрог занял первое место среди городов Ростовской области», — информирует tagancity.ru.

В тройку лидеров также вошли Волгодонск и Новошахтинск. Среди районов лучшими признаны Зимовниковский, Усть-Донецкий и Орловский районы.

Рейтинг муниципальных образований складывается из различных критериев оценки. Среди них — результаты рассмотрения обращений, наличие телефона «горячей линии», общее количество данных консультаций, количество составленных претензий и исков, поданных в суд в защиту потребителей. Также учитываются количество публикаций в СМИ, проводимые мероприятия по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону», проведение семинаров по вопросам защиты прав потребителей и другое.

Отметим, что Таганрог в рейтинге лидирует на протяжении последних трех лет.

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