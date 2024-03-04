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Таганрог вошел в тройку лидеров городов Дона в сфере культуры

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Итоги рейтинга муниципальных образований за прошлый год подвели на расширенном заседании коллегии министерства культуры Ростовской области.

Культура

Таганрог вместе с донской столицей поделил второе место в тройке лидеров городов Дона по итогам работы сферы культуры в 2023 году. На первом месте — Волгодонск, на третьем — Зверево.

В целом в 2023 году в области улучшена материально-техническая база 27 домов культуры, направлено более 1 млрд рублей на проведение капитальных ремонтов 42 домов культуры. Установлено восемь модульных ДК. В этом году планируются ремонты 34 домов культуры и оснащение 33 ДК. Эти данные прозвучали в докладе министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, сообщает правительство РО.

На реализацию региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области» направили в прошлом году 240 млн рублей. Впервые появились сразу 12 модельных библиотек. Парк компьютерной техники пополнился на 315 единиц, книжный фонд увеличился на 129 тысяч экземпляров, в том числе специализированными изданиями для людей с ОВЗ по зрению. В текущем году работа в этом направлении будет продолжена: планируется создать десять модельных библиотек, закупить компьютерное оборудование, книжную продукцию, оцифровать периодические издания, обновить информационно-библиотечную систему.

Однако главным инструментом сохранения культурного наследия остаются музеи. В 2023 году в 45 музеях Дона (в том числе 28 муниципальных) было открыто более 400 выставок и экспозиций. Впервые число посещений музейных мероприятий превысило 2 млн человек.

В театрах Ростовской области за 2023 год за счет субсидий было создано 16 новых постановок, приобретено световое и звуковое оборудование. В этом году зрителей ожидают 15 премьер по произведениям из школьной программы и русских классиков.

Отдельно на коллегии был освещен вопрос восстановления памятников Великой Отечественной войны на территории региона. В прошлом году завершены работы по капитальному ремонту восьми памятников (в том числе мемориала в музее «Самбекские высоты») и восстановлению семи воинских захоронений. В этом году работа будет продолжена: в планах капитально отремонтировать четыре воинских захоронения и десять памятников. На эти цели предусмотрены средства областного и федерального бюджетов в объеме более 73 млн рублей, отметила Анна Дмитриева.

Фото: фото из архива «ТП», donland.ru

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Таганрогская правда
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