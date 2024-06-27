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Таганрог попал в число нарушителей по покосу травы

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Таганрог вошел в число донских муниципалитетов, где сотрудниками Административной инспекции Ростовской области составлено больше всего протоколов за несвоевременный покос травы. Об этом сообщает официальный портал регионального правительства.

#ЖКХ

В частности, с мая нынешнего года сотрудниками областной административной инспекции возбуждено более 400 административных дел за нескошенную сорную растительность. Кроме Таганрога в лидерах по числу составленных протоколов Ростов, Волгодонск, Мясниковский, Азовский, Аксайский, Песчанокопский и Орловский районы.

«Несвоевременный покос травы – это нарушение правил благоустройства, за которое предусмотрена административная ответственность. Для граждан сумма штрафа составляет до 3000 рублей, для должностных лиц – до 30000 рублей, для юридических лиц – до 70000 рублей»,- пишет источник.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге выявлены случаи заболевания после укусов клещей.

Фото donland.ru

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новости покос травы Таганрог
Таганрогская правда
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