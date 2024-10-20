Таганрог стал родиной ударно-борцовского стиля

С давних времен люди искали универсальный, на все случаи жизни, «непобедимый» вид единоборств. Так родились бокс, карате, кикбоксинг, тайский бокс, самбо и многие другие виды борьбы. Но, как известно, ничего идеального в жизни не бывает, у любого стиля есть свои достоинства и недостатки. В Таганроге эту проблему решили по-другому: создали федерацию ударно-борцовского стиля (УБС).

Что такое УБС

Основатель УБС Роман Игоревич Убилава в 2014 году создал комплексный вид единоборства, состоящий из пяти разделов (стилей). Стиль 1 (С-1) – это ММА (Мixed Martial Arts – смешанные единоборства), С-2 – миксфайт, С-3 – тайский бокс, С-4 – кикбоксинг и С-5 – собственно бокс. Бойцам во время схватки разрешено использовать приемы из перечисленных и других единоборств. В любом стиле разрешены подсечки. Что запрещено, так это амплитудные броски (выполненные с большой силой и быстротой, с отрывом соперника от пола; в ММА они разрешены). Это полностью российский «продукт» таганрогского происхождения.

Десять лет назад в группу просто приходили спортсмены, владеющие различными видами единоборств. Принятые правила боев непрерывно совершенствовались. Позже появились тренеры по кикбоксингу, ММА, боксу и другим видам. Сейчас Роман Убилава (сын Романа Игоревича) тренирует бойцов по всем разделам, Владислав Слюсаренко – по тайскому боксу. Вячеслав Рыльский – тренер ММА, а Мугутдин Абдуллаев занимается с боксерами. Нелишне добавить, что развивается УБС на энтузиазме его основателей.

Примечательно, что в бою могут встретиться каратист и боксер, борец и представитель ММА. От этого поединок становится еще зрелищнее. Чтобы уравнять шансы на победу, судьями оценивается в один балл любое законченное действие бойцов, дошедшее до цели. Либо нанесенный удар, либо выход на болевой прием (до конца прием не доводится). Это действуют так называемые «усредненные правила», подходящие для спортсменов различных единоборств.

Вполне законно может прозвучать вопрос: зачем мешать всё в одну кучу? Есть бокс, есть дзюдо, есть карате, есть самбо. Ну и пусть все единоборства развиваются сами по себе. Главная цель УБС – это создание идеального вида единоборств для многих спортсменов. Не менее значимая – воспитание боевого духа, бойцовского характера, не озлобленности, а умения постоять за себя в непредвиденной ситуации.

Наглядно свое мастерство спортсмены могут продемонстрировать только на соревнованиях. Их начали проводить сразу же, в 2014 году, после основания федерации. Сначала поединки проходили только в Таганроге, потом в других городах области. Сейчас отделения УБС есть в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ярославле, Армавире, Карачаево–Черкесии, во многих городах России. Ударно-борцовский стиль шагнул за рубеж – в республики Кыргызстан и Казахстан. Победителям турниров вручаются именные награды, грамоты, кубки, медали, чемпионские пояса. В отдельных случаях — спортивная форма, соответствующая стилю единоборства награждаемого.

Поединки

О них стоит сказать особо. Каждый спортсмен выступает в экипировке, соответствующей стилю единоборства, который он представляет. Бои проходят в трех вариантах: на татами, на ринге и в октагоне. Он представляет собой арену с восемью углами, пришедшую из ММА. Высокое ограждение отделяет зрителей от бойцов, но не лишает их возможности видеть всё происходящее. Такое решение определенным образом уравняло стартовые возможности спортсменов. Это не ринг, к условиям боя на котором привыкли боксеры, и не ковер, дающий преимущество борцам.

Поединок состоит из трех раундов продолжительностью от одной до трех минут, в зависимости от возраста спортсменов. Рауд, продолжающийся одну минуту, — для детей; три минуты — для взрослых. Если победитель за отведенное время не выявлен, назначается экстра-раунд. Но бывает и так, что победителями становятся оба спортсмена (в других единоборствах такого нет).

В защитную экипировку входят шлем, перчатки, щитки, защита паха. Девушки и женщины надевают кирасу для защиты груди. Спортсменам до 14 лет обязателен защитный жилет.

Требования к бойцам тоже отличаются от тех, что предъявляются в других вида единоборств. Перед поединками – обязательное взвешивание. Разница в весе допускается не более двух килограммов, разница в возрасте — не более одного года. Это значительно уравнивает шансы спортсменов.

Интересны и требования к ведению боя. На исполнение любого законченного действия — нанесение удара или выхода на болевой прием — бойцам дается 10 секунд. Если этого не произошло, выносится первое предупреждение за пассивное ведение боя. А если никаких законченных действий не произошло за последующие 10 секунд, снимается один балл. Если же в течение еще 10 секунд спортсмен (спортсмены) себя не проявил(и), следует дисквалификация. Жестко, зато все поединки проходят динамично, в высоком темпе.

В организации судейства тоже свои отличия. За поединком следят три боковых судьи, рефери (на ринге, на татами или в октагоне) и главный судья. Во время каждого боя ведется видеосъемка с двух ракурсов. Если спортсмен или его тренер не согласны с вынесенным судьями результатом, спор выносится на разрешение независимой коллегии судей федерации. Так что вопросы справедливости решаются на самом высоком уровне.

В заключение

Федерация УБС продолжает жить своей жизнью. Каждый день проходят тренировки по одному из видов единоборств. Возраст спортсменов самый разный, занимается много девушек. Десять лет — совсем небольшой срок для этого вида спорта, но у таганрожцев заметны успехи.

В прошедших в Краснодаре сентябрьских соревнованиях участвовало несколько сотен спортсменов из Краснодарского края и Ростовской области. Команда Таганрога состояла из детей в возрасте от десяти лет, юношей и девушек. Единоборцы завоевали три первых места, два вторых и одно третье. Достойный результат, который еще раз подтверждает мастерство наших спортсменов.

Ближайшие соревнования по УБС состоятся 26 октября в Таганроге в спортивном комплексе «Рыцарь», начало в 10 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный.

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Евгений БУТЫЛИН, фото автора