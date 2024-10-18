В Таганроге проходит детско-юношеский фестиваль игровых видов спорта «Кубок Бурлакова»

С 18 по 20 октября в Таганроге впервые проводится детско-юношеский фестиваль игровых видов спорта (футбол и регби) «Кубок Бурлакова».

Инициаторами проведения фестиваля выступили наш земляк, депутат Государственной Думы РФ, знаменитый спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков и Светлана Патрушева – председатель федерации школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная лига», заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, руководитель рабочей группы «Защита детства». Поддержку в организации турнира оказали Федерация регби России, министерство спорта Ростовской области, администрация и городская Дума Таганрога.

Фестиваль собрал детские футбольные и регбийные команды из Донецка, Пензы, Феодосии, Сочи, Невинномысска, Ростова-на-Дону, Таганрога. Игры проходят на стадионе «Авангард». Открытию турнира была посвящена пресс-конференция с участием организаторов, юных спортсменов, их родителей и тренеров.

Как отметила Светлана Патрушева, за годы работы ей с коллегами удалось организовать десятки детских спортивных турниров, провести более 15 тысяч матчей различных игровых команд. Она порадовалась включению Таганрога в орбиту этого движения: по её словам, Таганрог – замечательный город, с богатыми спортивными традициями, а Сергей Бурлаков – безусловно, один из выдающихся его уроженцев.

«Действительно, Таганрог – спортивный город. У нас культивируется 30 видов спорта (27 из них – олимпийские), ежегодно проводится более 900 спортивных мероприятий, спортсмены всех возрастов завоёвывают в год более восьми тысяч медалей на различных соревнованиях, – подтвердила глава города Таганрога Светлана Камбулова. – При этом спорт становятся всё более массовым: например, на сайте ГТО зарегистрировано более 37 тысяч таганрожцев, и эта цифра растёт».

«Созданные в Таганроге условия позволяют принимать турниры самого высокого уровня, – поддержал председатель городской Думы Роман Корякин. – Сегодня с утра довелось побывать на стадионе «Авангард», увидеть несколько игр. И когда видишь горящие глаза детей, тот азарт, с которым они играют, понимаешь, что ради этого сто́ит проводить такие соревнования».

По общему мнению организаторов и участников соревнований, фестиваль «Кубок Бурлакова» должен стать ежегодным, только проводить его желательно пораньше, в тёплое время года, чтобы игры могли посетить как можно больше зрителей.

Источник: городская Дума Таганрога