Чеховская библиотека Таганрога стала одной из площадок II Международного фестиваля документального кино и медиапроектов «Линия фронта».

Фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Отечественная документалистика также была представлена на площадках Ростова и Новочеркасска. В нашем городе зрители увидели четыре новых документальных фильма программы фестиваля.

Студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), авиационного и механического колледжей стали зрителями документальных фильмов конкурсной программы «Вторая Мировая. Ложь западных стран» (реж. Татьяна Борщ, 2023 г.) и «Авдеевка. Так выглядит война» (режиссёры Екатерина Яковлева и Аббас Али-Заде, 2024 г.).

Учащиеся общеобразовательных школ №№ 9 и 10 посмотрели документальные картины внеконкурсной программы «Сказки Айлин» (режиссёр Асел Умаралиева, 2024 г.) и «Русское диво» (режиссёр Анастасия Бар, 2023 г.). Перед просмотром фильмов у таганрогской молодежи была возможность пообщаться с донским писателем, сценаристом, участником поискового движения, президентом Международный фестиваль «Линия фронта» Андреем Кудряковым. А также с пресс-секретарем киностудии «Триикс медиа» Светославом Жадановым, который представил молодым таганрожцам трейлер нового художественного фильма о таганрогском подполье. После просмотра конкурсной программы фестиваля прошло содержательное обсуждение новых документальных фильмов, снятых отечественными кинематографистами.

Ранее мы рассказали, что виртуальный концертный зал Таганрога вошел в число лучших в России.

Фото Анатолия Ивашова