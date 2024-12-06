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Виртуальный концертный зал Таганрога вошел в число лучших в России

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Второй раз Централизованная библиотечная система Таганрога побеждает во Всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов.

Культура

Этот конкурс впервые был проведен в 2022 году. Его цель — обмен творческими достижениями между виртуальными концертными залами (ВКЗ), изучение возможностей организаций по расширению аудитории таких залов. Учредителем конкурса выступает Минкультуры РФ, оператором — Московская государственная академическая филармония. Проводит состязание Союз концертных организаций России.

В 2024 году на участие в конкурсе было подано 127 заявок в трех номинациях, самой многочисленной стала номинация «Лучшая практика самостоятельного ВКЗ» — 117 заявок, в которой и победил Таганрог. Первая победа была одержана городом в 2022 году.

Виртуальный концертный зал на базе Центральной городской публичной библиотеки им. А. П.Чехова открыт в 2020 году благодаря национальному проекту «Культура».

«За это время здесь прошло более 170 мероприятий, которые посетило около 8 тысяч человек. В основном это учащиеся образовательных учреждений города. Полюбились трансляции из Московской филармонии и людям старшего поколения», — приводит цифры Минкультуры Дона.

Отмечается, что победителей поощрят денежными призами, которые будут израсходованы на развитие и укрепление материально-технической базы виртуальных концертных залов.

«В 2024 году завершается нацпроект «Культура», который помог за 6 лет достичь значительных результатов в развитии наших учреждений. Практически все его направления усиливались за счёт средств регионального бюджета. Основным нацпроектом, в которым мы примем участие, начиная с 2025 года, станет федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», в котором регион примет самое активное участие. Будет продолжена работа по модернизации и укреплению материально-технической базы наших учреждений, а также создание новых культурных пространств и реализация творческих проектов», — подчеркнула в своем Telegram-канале министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева — Это серьёзная помощь и поддержка региональному бюджету отрасли культуры. Уверена, что новый проект, инициированный Президентом России В.В. Путиным, поможет нам продолжить дальнейшее активное развитие донской культуры».

Фото: Telegram-канал Министерства культуры РО

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Библиотека им. Чехова Всероссийский конкурс победа
Таганрогская правда
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