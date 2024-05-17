Таганрог с визитом посетила глава Минтруда Ростовской области Ирина Шувалова

17 мая Таганрог с ознакомительным визитом посетила недавно назначенный министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова.

Ирина Николаевна ознакомилась с работой управления социальной защиты населения Таганрога, Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и и иванлидов, подведомственных Минтруду учреждений — кризисного центра помощи женщинам и Таганрогского психоневрологического интерната №1. Во время поездки министра сопровождали начальник УСЗН Вера Котова и начальник ЦСО Инна Иванченко.

В ходе общения министра с руководителями учреждений были рассмотрены ключевые аспекты развития социальной сферы и пути решения наиболее важных и проблемных вопросов.

Также Ирина Шувалова провела личный прием граждан.

Анатолий Ивашов, фото автора