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Таганрог с визитом посетила глава Минтруда Ростовской области Ирина Шувалова

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17 мая Таганрог с ознакомительным визитом посетила недавно назначенный министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова.

Новости Таганрога

Ирина Николаевна ознакомилась с работой управления социальной защиты населения Таганрога, Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и и иванлидов, подведомственных Минтруду учреждений — кризисного центра помощи женщинам и Таганрогского психоневрологического интерната №1. Во время поездки министра сопровождали начальник УСЗН Вера Котова и начальник ЦСО Инна Иванченко.

В ходе общения министра с руководителями учреждений были рассмотрены ключевые аспекты развития социальной сферы и пути решения наиболее важных и проблемных вопросов.

Также Ирина Шувалова провела личный прием граждан.

Анатолий Ивашов, фото автора

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Таганрогская правда
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