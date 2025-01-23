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Таганрог вошел в число территорий Дона, где ликвидировано больше всего свалок

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За 2024 год в Ростовской области ликвидировано 1812 свалочных очага. Наиболее активно работа по ликвидации свалок велась в Ростове-на-Дону и Таганроге, а также на территории Азовского и Сальского районов.

Новости Таганрога

Об этом сообщил начальник административной инспекции региона Николай Копичка.

В 2024 году за непринятие своевременных мер по ликвидации несанкционированных свалок сотрудниками ведомства было составлено 1295 протоколов на общую сумму 7 млн рублей. В том числе к административной ответственности привлечены 278 должностных лиц администраций муниципалитетов, включая 38 глав и заместителей глав администраций городских округов и муниципальных районов.

«Благодаря активной позиции неравнодушных граждан, в том числе пользователей соцсетей, сейчас нет проблем в выявлении свалочных очагов. Хотелось бы отметить, что муниципалитеты отзываются на наши сигналы и оперативно ликвидируют выявленный мусор, — подчеркнул Николай Копичка.

Отметим, что в Таганроге только в начале 2025 года — с 1 по 19 января — было вывезено 565 кубометров мусора со свалочных очагов.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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