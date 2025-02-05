Таганрог попал в число нарушителей по своевременной уборке снега

С начала ухудшения погодных условий административной инспекцией Ростовской области выявлено более 120 нарушений по содержанию территорий в зимний период.

Больше всего нарушителей — в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Аксайском и Красносулинском районах.

В связи с обильными осадками сотрудники Админспекции проводят мониторинг хода работ по очистке от снега. Особое внимание уделяется состоянию территорий образовательных учреждений, больниц, поликлиник, дворов МКД, общественных пространств, остановочных комплексов, магазинов.

«С момента ухудшения погодных условий выявлено более 120 нарушений. Инспекцией в адрес 32 должностных и юридических лиц направлены уведомления о составлении протоколов об административной ответственности. Работа по выявлению фактов несвоевременной уборки снега и других нарушений правил благоустройства при ликвидации последствий снегопада продолжается», — сообщает ведомство.

Наибольшее количество нарушений, где к надлежащему содержанию территории относятся недобросовестно, зафиксировано в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, в Аксайском и Красносулинском районах.

«Погодные условия в холодное время года и несоблюдение при этом правил благоустройства и санитарного содержания территорий портят не только внешний вид предприятий и организаций, но и затрудняют подход и подъезд к ним, а также могут привести к травматизму людей. Должностным лицам области необходимо эффективнее организовывать работу по расчистке снега», — отмечает начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичка.

За несвоевременную уборку прилегающей территории от снега и наледи грозит штраф для физических лиц — до 3000 рублей, для должностных лиц — до 30000 рублей, для юридических лиц — до 70000 рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа значительно увеличится, напомнили в донском правительстве.

Фото из архива «Таганрогской правды»