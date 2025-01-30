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Таганрог попал в число лидеров по ликвидации стихийных свалок

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В 2024 году Таганрог попал в тройку городов донского региона, где наиболее активно велась работа по ликвидации свалочных очагов. Об этом сообщили в Административной инспекции Ростовской области.

#ЖКХ

Всего за минувший год на территории донского региона было ликвидировано 1812 свалочных очагов, включая как небольшие навалы мусора, так и значительные скопления отходов. Кроме Таганрога работы активно велись в Ростове, Азовском и Сальском районах.

Что касается нарушителей, которые ненадлежащим образом содержали свои территории, то их тоже немало. За год сотрудниками инспекции было составлено 1295 протоколов на общую сумму 7 миллионов рублей. К административной ответственности привлечены 278 должностных лиц, включая  глав администраций городских округов, муниципальных районов и поселений.

В наступившем году работы по вывозу свалочных очагов в Таганроге продолжаются. Только с 20 по 26 января с улиц города было вывезено 205 кубометров отходов.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге в 2025 году две дороги отремонтируют в рамках нацпроекта.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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