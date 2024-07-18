В Таганроге более тонны рыбацких сетей убрали волонтеры во время субботника на Богудонии

Экоактивисты отмечают, что субботник 13 июля стал самым жарким, поэтому все работы старались делать в первой половине дня.

«Пляж на этот раз был почти чистый: спасибо посетителям, ежедневно забирающим «свежий» мусор с собой. Тем не менее, опять собрано близкое к рекордному количество мусора! Участников было много — около 40 человек, и мы добрались до далёкого от глаз очага, возникшего после шторма ноября 2023 года», — рассказали волонтеры.

Отмечается, что улов «сетеборцев» оказался значительно больше обычного благодаря новому инструменту, закупленному при поддержке Благотворительного фонда «Синара». Всего убрано более тонны сетей.

В паблике «Daily Bogudonia» активисты подвели итоги большой работы — за 3,5 часа очищена территория площадью порядка 1,5 га, собрано помимо сетей 8 кубометров несортируемого мусора, 15 покрышек со дна залива, 2 кубометра пластика, 10 мешков стекла, 2 мусорных очага.

Волонтеры благодарят за помощь в организации субботника местное отделение «Движения первых», Благотворительный фонд «Синара», депутата городской Думы Таганрога Елену Сироту, ООО «Фабрика», Антона Андрееву и ООО «Экотранс» — за вывоз мусора на переработку.

Субботники на Богудонии в этом сезоне будут продолжены.

Фото ВК «Daily Bogudonia»