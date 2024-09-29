Таганрог накрывает пыльной бурей

29 сентября после 16 часов небо над городом заволокло пылью.

В воскресенье пыльная буря уже окутала Ростов, Волгодонск, Зерноград, Веселовский, Мясниковский, Неклиновский районы.

Въезд в Ростов. Фото Марины Даренской

Со второй половины дня пыльные массы начали приближаться к Таганрогу. В городе заметно потемнело, стало труднее дышать. Быстрому распространению пыльной бури способствует восточный ветер, порывы которого достигают 13-15 метров в секунду.

Напомним, о приходе в регион пыльной бури из Калмыкии синоптики предупреждали 28 сентября. По прогнозам, неблагоприятное погодное явление должно стихнуть к утру понедельника.

Медики советуют людям, склонным к аллергическим реакциям и заболеваниям дыхательной системы, в период пыльных бурь не выходить на улицу и держать закрытыми окна в помещениях.

На главной: фото «Таганрогской правды»