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Таганрог накрывает пыльной бурей

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29 сентября после 16 часов небо над городом заволокло пылью.

Город

В воскресенье пыльная буря уже окутала Ростов, Волгодонск, Зерноград, Веселовский, Мясниковский, Неклиновский районы.

Въезд в Ростов. Фото Марины Даренской

Со второй половины дня пыльные массы начали приближаться к Таганрогу. В городе заметно потемнело, стало труднее дышать. Быстрому распространению пыльной бури способствует восточный ветер, порывы которого достигают 13-15 метров в секунду.

Напомним, о приходе в регион пыльной бури из Калмыкии синоптики предупреждали 28 сентября. По прогнозам, неблагоприятное погодное явление должно стихнуть к утру понедельника.

Медики советуют людям, склонным к аллергическим реакциям и заболеваниям дыхательной системы, в период пыльных бурь не выходить на улицу и держать закрытыми окна в помещениях.

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Таганрогская правда
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