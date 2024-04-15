Таганрог даёт России высококлассных РЭБ-спецов

Сегодня, 15 апреля, отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России. Южный Федеральный Университет является одним из ведущих учебных заведений, где готовят профессионалов в этой области и разрабатывают новые методы борьбы с электронными угрозами.

В этом году отмечается особенный юбилей — 120 лет с момента начала истории радиоэлектронной борьбы. Однако в первую очередь вернемся в еще более дальнюю ретроспективу, на 129 лет назад, в XIX век. 27 апреля (7 мая по новому стилю) 1895 года произошел прорыв в области развития средств связи и управления: русский инженер и ученый Александр Попов публично продемонстрировал изобретенный им беспроволочный телеграф, названный позднее радиотелеграфом.

Наш гениальный соотечественник подарил изобретенное им радио всему человечеству. Первыми на вооружение новое изобретение взяли, как обычно, военные.

А уже в 1902 году в докладе Морского технического комитета указывалось, что радиотелеграмма может быть уловлена на всякую постороннюю станцию и, следовательно, прочтена и, кроме того, передаваемая телеграмма может быть перебита и перепутана посторонними источниками электричества.

2 (15 по новому стилю) апреля 1904 года впервые в мировой истории был сделан практический шаг от организации радиоразведки к ведению радиоэлектронной борьбы в боевых действиях. В этот день японцы в ходе Русско-японской войны предприняли очередной обстрел Порт-Артура корабельной артиллерией. С самого начала стрельбы радиостанции нашего броненосца «Победа» и наблюдательной станции «Золотая гора» начали перебивать неприятельские телеграммы с кораблей-корректировщиков огня. Неприятелем было выпущено 208 снарядов большого калибра. Попаданий в суда не было.

Прошел всего год, а уже стали появляться первые награжденные за успехи в этой отрасли ратного дела: радиотелеграфист миноносца «Сибирский стрелок» кондуктор Синица был награжден Георгиевским крестом за то, что при помощи радиошума «забил донесение миноносца противника об обнаружении сил русского флота».

Вопреки мужеству, героизму и профессионализму русских матросов, солдат и офицеров, вопреки таланту и изобретательности русских инженеров и ученых, адмиралов и генералов, вопреки природным и другим богатствам огромной России наша страна потерпела сокрушительное поражение от вооруженной англичанами Японии. Причина была в том, что в Российской империи царили коррупция и казнокрадство: российское государство не жалело средств на военные суда, но выделяемые средства разворовывались, в результате вражеские снаряды «прошивали» наши тонкостенные корабли.

В наше время, как нам рассказал профессор кафедры РЭБ ВУЦ при ЮФУ подполковник Сергей БОРОЗДИН, Южный Федеральный Университет является одним из ведущих учебных заведений, где готовят специалистов по радиоэлектронной борьбе. В этом университете студенты изучают последние технологии, проводят научные исследования и разрабатывают новые методы борьбы с электронными угрозами.

Военный учебный центр при ЮФУ, а также другие подразделения университета обеспечивает студентам доступ к передовому оборудованию и программному обеспечению, позволяя им осваивать навыки работы с современными радиоэлектронными системами. Практические занятия и тренировки проводятся под руководством преподавателей, имеющих большой опыт работы в сфере радиоэлектронной борьбы.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.

Фото предоставлено ВУЦ при ЮФУ