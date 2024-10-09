Светлана Камбулова стала участницей образовательной программы «Школа мэров»

Донской регион в «Школе мэров» представляют: заместитель председателя думы Волгодонска Игорь Батлуков, глава города Таганрога Светлана Камбулова и глава Октябрьского района Ростова Бебури Месхи. Обучение стартовало в Москве.

Всего в программе участвуют 160 человек из 82 регионов России. Обучение будет проходить в течение 8 месяцев. Опытом со слушателями «Школы мэров» поделятся вице-премьеры, руководители и заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, главы регионов.

Большинство учебных модулей пройдут в субъектах, выделяющихся лучшими практиками по тому или иному направлению, также участники посетят предприятия и профильные организации для «погружения в профессию».

Основная цель «Школы мэров» — подготовка высококвалифицированных управленцев, которые способны реализовать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения, и создание кадрового резерва управленцев на местах.

«Это часть системных решений нашего Президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти. Сюда же входит введение почетного звания «Заслуженной работник местного самоуправления», учреждение Всероссийской муниципальной премии «Служение», проведение форума «Малая Родина — сила России», и программы кадрового развития муниципального сообщества», — отметил замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Напомним, обучающая программа «Школа мэров» была запущена в 2023 году по прямому поручению Президента Владимира Путина.

Подробнее о старте программы можно узнать по ссылке.

Фото пресс-службы ВШГУ Президентской академии