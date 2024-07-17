Два представителя Ростовской области стали выпускниками «Школы мэров»

Образовательную программу развития кадрового управленческого резерва разработали по поручению Президента России.

Итоги первого выпуска «Школы мэров» подвели в Москве. Участники представили 157 проектов, направленных на улучшение муниципального управления в таких сферах, как ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство территорий, социальная поддержка, обращение с ТКО.

«Муниципальное сообщество — это активные, очень небезразличные люди. Неслучайно сам термин «работа на муниципальной службе» так созвучен высокому смыслу «служение». Это настоящее служение людям, обществу, своей стране. Без постоянного совершенствования невозможны большие достижения. «Школа мэров» появилась как ответ на запрос самого муниципального сообщества — их стремление к развитию и повышению компетенции. Проекты, которые мы сегодня рассмотрели на итоговых презентациях, имеют прикладную ценность и могут стать эффективным инструментом повышения качества жизни наших граждан в конкретных муниципалитетах. «Школа мэров» будет продолжена. Следующий поток стартует уже этой осенью», – отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

От Ростовской области в программе участвовали замглавы администрации Новочеркасска Константин Хмельницкий и глава администрации Аксая Евгений Камфарин.

Константин Хмельницкий разработал проект совершенствования процесса информирования иногородних студентов о возможности самореализации и развития в Новочеркасске и вовлечения их в общественно-полезную деятельность.

А Евгений Камфарин представил проект создания оптимального механизма муниципально-частного партнерства для развития объектов транспортной инфраструктуры.

Участники «Школы Мэров» на протяжении 8 месяцев знакомились с лучшими практиками муниципалитетов. А обучение проходило в 10 регионах-партнерах: Москве, Сахалинской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Тульской и Московская областях, Ставропольском край, Татарстане и Башкирии.

Следующие 2 потока программы стартуют осенью 2024 года.

Фото: gspm.ranepa.ru