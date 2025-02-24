Светлана Камбулова: сделан важный шаг по пути развития системы общественного транспорта Таганрога

Город заключил соглашение о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Центр по развитию систем общественного транспорта».

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о том, как в городе ведется работа по поэтапному развитию и модернизации системы общественного транспорта. Ранее в своем Telegram-канале глава города обратилась к таганрожцам с просьбой выразить свое мнение относительно восстановления троллейбусного движения в городе, попутно рассказав обо всех сложностях, в первую очередь, финансового характера, с которыми придется столкнуться в этом случае. Опрос жителей показал, что люди выбирают троллейбус.

«Этот путь будет весьма непростым: потребуется значительное количество времени и крупных финансовых вложений. Учитывая ваше мнение, мы уже начали искать варианты для решения данного вопроса», — отреагировала на мнение горожан глава города.

Сегодня Светлана Камбулова сообщила, что город сделал важный шаг в реализации своих транспортных планов — заключено соглашение о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Центр по развитию систем общественного транспорта «Общественный транспорт»». Одним из ключевых учредителей организации является Федеральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного транспорта», подведомственное Минтрансу России.

«Подчеркну, что это некоммерческий проект. Вместе с нашими партнерами планируем осуществить комплекс мероприятий, направленных на модернизацию и развитие транспортной системы Таганрога. В частности, речь идет о развитии троллейбусной системы города, который, в том числе, включает мероприятия по приобретению нового подвижного состава и модернизации инфраструктуры троллейбусной системы», — уточнила Светлана Камбулова.

Еще одно направление работы по модернизации системы общественного транспорта города — внедрение IT-технологий, которые помогут оптимизировать управление транспортными потоками, повысить точность расписания и сделать систему общественного транспорта более удобной для горожан.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой