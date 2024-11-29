28 ноября глава города Таганрога Светлана Камбулова рассказала жителям о результатах работы администрации города в 2024 году. Встреча прошла в ГДК, а перед этим в фойе ее заместители консультировали желающих по самым разным вопросам.

На вопросы таганрожцев о бюджете города отвечала начальник финуправления Нина Протасова, о транспорте и дорожном строительстве — Михаил Григорян, вопросы экономики, потребительского рынка и туризма освещал Христофор Ермашов, вопросы социальной сферы – Ирина Голубева, организационно-правовые и кадровые — Екатерина Громыко. По проблемам ЖКХ и городского хозяйства консультировал Егор Долматов, по вопросам архитектуры, строительства, имущественных и земельных отношений — Василий Романович.

В начале встречи Светлана Камбулова напомнила, что мы живем и работаем в условиях специальной военной операции, и как можем, поддерживаем наших бойцов. Она предложила почтить память павших при выполнении боевых задач минутой молчания.

Во время отчета главы Таганрога в зале присутствовали первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, депутаты донского парламента и городской Думы, представители силовых ведомств федеральных структур представители бизнес-сообщества и руководители общественных учреждений и организаций города.

«Работа администрации в 2024 году была направлена на решение задач, поставленных Президентом РФ, Советом Федерации, губернатором Ростовской области. Она требовала взвешенных и сложных решений, прежде всего направленных на благо таганрожцев», — отметила Светлана Анатольевна.

Она подчеркнула, что в Таганроге в согласии проживают более сотни представителей разных национальностей и народов, и сегодня все они участвуют в решении социально экономических проблем и других вопросов, стоящих перед нашим городом. Продолжают стабильную работу более 13 000 предприятий и организаций всех форм собственности, постоянно увеличивается роль малого и среднего бизнеса, реализуются инвестиционные проекты, ряд которых входит в «губернаторскую сотню».

«В 2024 году доходная бюджета составила 9,4 миллиарда рублей. Собственные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 18%. Расходы бюджета составляют 9,3 миллиарда рублей, в первую очередь направляются на социально значимые расходы. В городе созданы все необходимые условия для стабильной работы учреждений социальной, жилищно-коммунальной сферы и учреждений всех форм собственности», — подчеркнула Глава Таганрога

Из бюджетов всех уровней выделяется два миллиарда рублей для предоставления социальных льгот и выплат. Более 80 000 человек в Таганроге получают социальные услуги, особое внимание уделяется решению проблем материнства, детства, пожилых граждан, пенсионеров, инвалидов. Все участники и инвалиды Великой Отечественной войны (к сожалению, в живых осталось 10 человек) находятся на индивидуальном учёте.

В числе наиболее важных вопросов Светлана Анатольевна выделила те, которые касаются проблем водоснабжения, электро-сетевого хозяйства, расселения граждан из аварийного жилья и другие. Разговор также также шел о безопасности таганрожцев, работе укрытий и сирен оповещения. О ремонте дорог и их содержании в зимний период, об общественном транспорте и его обслуживании, об уборке мусора и ремонте школьных учреждений. Говорилось о том, что уже сделано и том, что предстоит в скором времени изменить. В числе прочего прозвучала решимость главы города изменить характер общения городских структур и ведомств с гражданами Таганрога: специалисты должны вникать в каждую проблему и искать пути ее решения.

Также Светлана Анатольевна напомнила о реализации дорожной карты комплексного развития Таганрога как туристического центра, рассказала о презентациях на конкурсах и других мероприятиях туристской направленности на региональном и федеральном уровнях.

«Туристический», «музыкальный», «гастрономический» и «звездный» трамваи пользуются особой популярностью у туристов и у местных жителей», — отметила она новшество этого года.

И добавила, что в октябре нынешнего года в Москве подписано соглашение между Таганрогом, Ейском, Донецком, Мариуполем, Мангушем, Новоазовском, Бердянском и Геническом, благодаря которому обмен опытом и развитие современных туристских услуг послужит повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Со своей стороны первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин добавил, что в 2025-2027 годах на реализацию «дорожной карты» комплексного развития Таганрога в федеральном, региональном и муниципальном бюджетах в общей сложности заложено 13 млрд рублей.

В рамках отчета таганрожцы задали главе города интересующие их вопросы. На некоторые из них был сразу дан ответ, другие были взяты на контроль и дальнейшую проработку.

Марина Даренская

Фото Анатолия Ивашова