На «Иннопроме-2025» представят сверхлегкий самолет, производимый в Таганроге

В рамках Международного промышленного форума «Иннопром-2025», который стартовал 7 июля в Екатеринбурге, Ростовская область демонстрирует свои передовые технологии и разработки, а также представляет преимущества региона и меры поддержки для промышленных предприятий.

В экспозиции Ростовской области состоится презентация модели сверхлёгкого самолёта «СП-30», который был создан с максимальным уровнем локализации. Это первый учебный самолёт, разработанный в постсоветской России, он выпускается на таганрогском предприятии «Первое опытно-конструкторское бюро».

Доля российских компонентов в «СП-30» на данный момент составляет 80,6%, а по некоторым позициям — 100%. Одной из особенностей конструкции «СП-30» является его высокая устойчивость на низких скоростях. Помимо использования в учебных целях, самолёт также может применяться для сельскохозяйственных работ, мониторинга и патрулирования.

«СП-30» уже экспортируется в Казахстан и Узбекистан. На выставке «Иннопром-2025» будет заключён контракт на поставку трёх самолётов для ДОСААФ», — приводит портал донского правительства комментарий заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Отметим, что выставка «Иннопром» проводится уже в пятнадцатый раз, в этом году проходит под эгидой Королевства Саудовская Аравия. Тема форума — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

В первый день форума Ростовская область уже заключила ряд важных для промышленного развития региона соглашений.

Для справки

ООО «Первое опытно-конструкторское бюро» — ведущий российский разработчик и производитель летательных аппаратов общего назначения и их составных частей. Предприятие зарегистрировано в конце 2021 года с целью разработки, производства и продажи конкурентоспособных отечественных машин и механизмов. В начале февраля 2022 года ООО «ПЕРВОЕ ОКБ» стало правопреемником ООО «СПЕКТР-АЭРО», включая производственную площадку, конструкторскую и технологическую документацию на сверхлегкий двухместный пилотируемый самолет СП-30.

Прежняя команда профессионалов была сохранена в полном составе и расширена в 2022-2024 годах. Таким образом, несмотря на относительно небольшой формальный возраст, компания использует опыт разработки производства летательных аппаратов с 1986 года.

Фото: donland.ru