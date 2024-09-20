Свалочные очаги: в Таганроге должностных лиц привлекают к административной ответственности

Специалисты административной инспекции Ростовской области ежедневно проводят мониторинги состояния мест накопления коммунальных отходов.

Очередные нарушения выявлены на территории Таганрога.

«За нарушения Правил благоустройства по ряду адресов в Таганроге начата процедура привлечения должностных лиц к административной ответственности по ст. 5.1 Областного закона «Об административных правонарушениях», — сообщает Ростадминспекция на своих информационных ресурсах.

Отмечается, что свалочные очаги на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам, — одно из самых распространенных нарушений.

Напомним, административная инспекция Ростовской области продолжает борьбу с «серыми» возчиками мусора. Фотофакты выгрузки ТКО в непредназначенных для этих целей местах размещаются на виртуальной «Доске позора». Зафиксированы на ней и нарушения в Таганроге.

Фото: ТГ-канал Ростадминспекции