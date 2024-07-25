Мы уже рассказывали о том, что выпускник магистратуры «Техносферная безопасность» Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА ЮФУ Эдуард Ивашин и его жена Эльза спасли девочку, тонущую в реке Волге. Как оказалось, Эльза работает дознавателем в Таганрогском отделе судебных приставов. В пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области рассказали новые подробности этой истории.

Супруги прогуливались по набережной Волги. Эдуард вел фотосьемку. На одном из кадров он заметил, что в воде находится человек. Присмотревшись внимательнее, он действительно увидел в реке девочку-подростка. Выныривая из воды, она кричала, что запуталась в водорослях, которые тянут на дно.

Не медля ни минуты, Эдуард вместе с другими мужчинами соорудил канат из буксировочных тросов автомобилей, а Эльза нашла большую бутылку, чтобы использовать ее в качестве поплавка.

Забросив трос, Эдуард оттянул подростка к причалу, где была возможность вытащить девочку из воды. Тем временем Эльза вызвала бригаду скорой помощи и сотрудников полиции.

Ранее мы рассказали, что 24 июля в реке Дон утонул 60-летний мужчина.

Фото пресс-службы ГУФССП России по Ростовской области