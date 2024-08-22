К концу 2024 года планируют наладить судоходные пассажирские перевозки по маршруту Ростов – Таганрог. Об этом 21 августа на заседании правительства региона сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

По его словам, в первом полугодии в донском регионе судами на подводных крыльях было перевезено 9,8 тысяч пассажиров.

«К концу текущего года будет налажена перевозка на направлении Ростов-на-Дону – Таганрог», — отметил Александр Скрябин.

Он также добавил, что до конца текущего года планируется приобрести еще одно судно на подводных крыльях.

Напомним, что сейчас «Валдаи-45» перевозят пассажиров из Ростова в Азов, Семикаракорск и станицу Багаевскую. Также ранее предполагалось, что суда из донской столицы в Таганрог запустят уже в августе.

Фото: donland.ru