Судебные приставы Таганрога подвели итоги работы за 4 месяца 2024 года

В преддверии великого праздника — Дня Победы — весь личный состав Таганрогского отдела Управления федеральной службы судебных приставов РФ провел торжественное мероприятие у памятника танкистам — освободителям Таганрога.

Начальник отдела, старший судебный пристав майор внутренней службы Юрий Ващенко, поздравил коллег с Днем Великой Победы и подвел итоги работы за 4 месяца этого года.

К празднику мы подошли с хорошими результатами, — констатировал Юрий Юрьевич, — Таганрогский городской отдел пополнил бюджеты РФ разных уровней на 48 млн 526 тыс. рублей, перечислил в бюджет взысканную сумму исполнительского сбора на сумму 13 млн. 100 тыс. рублей. Окончено фактическим исполнением 14443 исполнительных производства. За неоплату алиментов на содержание детей привлечены к административной ответственности 73 должника, из них привлечены к уголовной ответственности 37 должников. Составлено 284 акта описи и ареста имущества должников с целью принудительной реализации и погашения за счет реализации задолженности.

Приставы возложили цветы, память погибших героев, защищавших наш город, почтили минутой молчания.

Анатолий Ивашов, фото автора