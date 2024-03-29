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Суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Дона Татьяне Быковской

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Суд вынес приговор бывшему министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской и приговорил ее к  4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Новости Ростовской области

Дело рассматривалось в Кущевском районном суде Краснодарского края.

Учитывая, что Быковская с 2004 года по 2020 год являлась министром здравоохранения Ростовской области, предъявленное обвинение непосредственно касается ее деятельности на государственной должности субъекта РФ, а большинство из свидетелей по уголовному делу являлись ее подчиненными, судом по ходатайству прокурора принято решение об изменении территориальной подсудности уголовного дела, — пояснили в областной прокуратуре.

Быковскую признали виновной в превышении должностных полномочий. В ходе судебного разбирательства установлено, что с мая 2017 по январь 2018 года она вместе со своим заместителем лоббировала интересы компании «Центр 100 Ростов-на-Дону», обеспечивая ей победу в электронных торгах на оказание услуг по вывозу, аппаратному обеззараживанию и обезвреживанию отходов класса «Б». Таким образом, были нарушены права иных участников торгов и государства.

Суд приговорил Быковскую к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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