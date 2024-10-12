Субсидии  на коммуналку: что изменилось для жителей Таганрога

Начальник отдела жилищных субсидий УСЗН Таганрога Ирина Лысенко рассказала о порядке предоставления субсидий для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, в частности — об изменении в конце сентября 2024 года некоторых из ранее действующих правил.

Она напомнила — данная мера социальной поддержки населения регламентируется правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

«25 сентября 2024 года в законную силу вступили существенные изменения, которые касаются предоставления субсидий. В первую очередь, правила изменились в части учета доходов как семьи, так и живущего одиноко гражданина РФ. А также — в части определения размера регионального стандарта для получателей субсидий», — пояснила Ирина Лысенко.

Так, в части учета доходов исключены все виды декларативного дохода. Пункт № 36, дававший право получателям декларировать доходы, предоставляя сведения о них в свободной форме, а сотрудникам УСЗН учитывать их в доход гражданина или семьи, утратил свою силу.

Также исключены компенсационные выплаты (ЕДВ) неработающим трудоспособным гражданам, которые осуществляют уход за инвалидами I группы либо гражданами, достигшими 80 лет. Подтверждение других видов дохода для этой категории заявителей не требуется.

В то же время, при учете доходов семьи, либо отдельного заявителя включаются все пособия, различные социальные выплаты по обязательному социальному страхованию, выплаты компенсационного характера и ежемесячные денежные выплаты, получаемые гражданами в расчетном периоде.

Дополнительно изменен порядок расчета среднемесячного дохода получателя субсидии и членов его семьи. Теперь весь доход, полученный во время расчетного периода, будет делиться на количество месяцев (на шесть в данном случае).

Размер регионального стандарта будет определяться, исходя из количества членов семьи, указанных получателем субсидий в заявлении, направленном в управление социальной защиты населения города Таганрога. Ранее размер регионального стандарта учитывал количество граждан, зарегистрированных совместно с заявителем по его адресу.

«Обращаем ваше внимание: если у заявителя или членов его семьи в период получения субсидии меняются какие-либо данные, в частности состав семьи, либо гражданство его или членов его семьи, если у них меняются доходы, или размер субсидий, и это приходится на расчетный период, заявитель обязан в течение одного месяца предоставить в УСЗН документы, отражающие данные факты», — подчеркнула начальник отдела жилищных субсидий УСЗН.

Для рассмотрения вопроса о назначении субсидий граждане по-прежнему имеют право подать документы через МФЦ Таганрога, либо через портал Госуслуги, или на личном приеме по предварительной записи в УСЗН.

Если у вас есть вопросы по поводу расчета субсидий, либо по перечню необходимых документов для их оформления, обращайтесь в управление соцзащиты по телефонам: 8 (8634) 477-204 или 612 -190.

Мария Маркова, фото из архива «Таганрогской правды»