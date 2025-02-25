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Студенты Таганрогского техникума сервиса и ЖКХ победили в соревнованиях «Профессионалы»

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На минувшей неделе в Ростовской области на множестве площадок проходили соревнования в рамках регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В них участвовали студенты учебных заведений среднего профессионального образования донского края.

Новости Таганрога

Так, в производственных мастерских Таганрогского техникума сервиса и жилищно-коммунального хозяйства состязались будущие каменщики, выступающие в компетенции «Печное дело». Победителем стал студент этого техникума Сергей Трохман, которого подготовил мастер производственного обучения Андрей Паревский.

Сергею, возможно, помогли родные стены, а вот его товарищ Максим Сыроватский соревновался в компетенции «Кирпичная кладка», которая проводилась в Новочеркасске, в Донском строительном колледже, и оттуда вернулся с победой. Наставник Максима — мастер производственного обучения Виталий Конаков.

Сейчас Сергей и Максим готовятся к федеральному этапу Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»: в обеих их компетенциях отборочные этапы этих соревнований будут проводиться в апреле в городе Ардон Республики Северная Осетия – Алания.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото предоставлены Таганрогским техникумом сервиса и ЖКХ

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Таганрогская правда
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