Студенты из Таганрога победили в соревнованиях по киберавтономности дронов в рамках проектного интенсива «Архипелаг»

Жюри высоко оценило предложенные командой Южного федерального университета решения в области БПЛА.

Команда Южного федерального университета выиграла инженерные соревнования по разработке унифицированных решений для российских дронов в рамках проектного интенсива «Архипелаг». Состязания прошли на острове Сахалин в нескольких локациях, среди которых г. Южно-Сахалинск, аэродром Пушистый, остров Тунайча. Организатором мероприятия выступила АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035». Партнёрами стали СПбГУ, Конструкторское бюро «Локальные технологии», ГК «Геоскан».

«Цель проекта — создание пилотной версии единого перечня комплектующих деталей для дронов (стандарт упаковки, инструкция, крепления, крышки, петли, зарядные и логистические станции и прочие атрибуты). Это уникальная возможность внести свой вклад в будущее авиабеспилотия и быть в числе лидеров индустрии. Унификация компонентов приведет к значительным улучшениям в совместимости деталей и надежности конечной продукции, а совместная работа над созданием единой компонентной базы позволит оптимизировать производственный потенциал и сосредоточиться на инновациях и внедрении новых технологий», — отметил ректор Университета 2035 Вадим Медведев.

В состав делегации ЮФУ вошли представители расположенных в Таганроге студенческого конструкторского бюро «КИТ» и Целевой поисковой лаборатории (ЦПЛ) «Перспективные технологии беспилотных автоматизированных систем» Института компьютерных технологий и информационной безопасности под руководством Елены Басан.

«Для того чтобы попасть на «Архипелаг», требовалось выполнить квалификационное задание и пройти обучение, с чем ребята успешно справились. Наш капитан Дмитрий Вахрушев и его помощница Дана Маркова неустанно трудятся над созданием прошивки для полётного контроллера и программы управления. Этот опыт очень пригодился им здесь», — рассказала к.т.н., доцент Елена Басан.

В рамках соревнований участники погрузились в методологию поэтапного проектирования продукта, проанализировали дизайн-код российского дрона, обсудили разные форматы макетирования и их особенности, проработали визуальную подачу и сбор «продающего» проекта/презентации. Также молодых инженеров ждали проектные сессии с участием лидеров отрасли; 10 открытых просветительских мероприятий по теме промышленного дизайна; практическая разработка первого унифицированного перечня комплектующих дронов в командах; защита своих проектов перед экспертным сообществом авиабеспилотия России и представителями индустрии. Результатом соревнований стали 3D-модели комплектующих и готовые к производству дизайн-макеты графических элементов.

«Сначала необходимо было протестировать решение на цифровом двойнике, а затем пролететь на реальном полигоне. В одном из заданий участники должны были обнаружить несанкционированное воздействие со стороны полётного контроллера и парировать угрозы. Несмотря на сложности и технические неполадки с дроном, мы всё-таки сумели выиграть. Решающим фактором стала корректировка плана полёта для сокращения времени и увеличения очков. В итоге риск оправдался, и мы прошли трассу идеально. Победа показала, что в ЦПЛ ЮФУ разрабатываются передовые в России инженерные решения в области БАС и безопасности», — подчеркнул капитан команды Дмитрий Вахрушев.

Оставаться на фронтире науки ЮФУ позволяет и работа ПИШ «Инженерия киберплатформ», направленная на создание передовых решений в области гражданского и специального применения беспилотных систем различного базирования.

Добавим, что на «Архипелаге» Южный федеральный университет боролся за победу с вузами из 14 регионов страны: МГУ, МФТИ, ИжГТУ, БелГУ и т.д.

«У нас уже накоплен богатый опыт. но полученные на «Архипелаге» знания, уверена, мы сможем внедрить в образовательную программу по обучению граждан в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС. Она реализуется в рамках Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» на базе Южного федерального университета и направлена на создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем», — заключила Елена Басан.

Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета