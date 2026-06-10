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Студенты и сотрудники ЮФУ в Таганроге собрали 300 кг макулатуры

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Выручку от сдачи вторсырья направят на помощь военным.

Новости Таганрога

В таганрогском кампусе Южного федерального университета прошел благотворительный сбор макулатуры. Студенты и сотрудники Инженерно-технологической академии ЮФУ собрали 300 кг различных фракций вторсырья, включая бумагу, картон и микс.

Вся собранная макулатура будет переработана: качественная бумага пойдет на производство новой продукции, архивные материалы — на выпуск газет, а низкокачественное сырье используют для изготовления туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец.

Вывоз вторсырья помог организовать преподаватель Передовой инженерной школы ЮФУ, молодежный министр экологии и природных ресурсов Ростовской области Алексей Беляев. На вырученные от сдачи макулатуры средства планируется закупить продукты, медикаменты, а также компоненты для изготовления «сухих» душей и окопных свечей. Впоследствии эти грузы вместе с другой гуманитарной помощью, собранной в ЮФУ, отправят российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

Источник и фото: sfedu.ru

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благотворительность ИТА ЮФУ новости сбор макулатуры Таганрог
Таганрогская правда

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