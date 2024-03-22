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Строящийся распределительный центр «Вайлдберриз» на Дону даст 7,5 тысячи рабочих мест

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Наряду с проектом «РЦ Ростов» он пополнил «100 губернаторских проектов».

#Бизнес

Два инвестпроекта общей стоимостью 12,5 млрд рублей вошли число «100 губернаторских проектов». Речь идет о возведении крупных распределительных центров в Аксайском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба правительства Дона.

Большую часть этой суммы — 11,5 млрд — планирует вложить в строительство на территории донского региона компания «Вайлдберриз». Комплекс на 180 тысяч кв. метров планируется запустить в третьем квартале 2026 года. Будет открыто 7,5 тысячи рабочих мест.

Второй инвестпроект ООО «РЦ Ростов» создается специально для оказания услуг крупной логистической компании «Рулог» — эксклюзивным дистрибьютором ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка». Проект стоимостью более 1 млрд рублей должен быть реализован к марту следующего года.

Перечень «губернаторской сотни» ведется в Ростовской области по инициативе Василия Голубева с 2011 года. За это время реализованы 93 проекта с общим объемом инвестиций 324,1 млрд рублей. Новые производства созданы в традиционных для донского региона отраслях: промышленность, включая топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, говорится в сообщении правительства.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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