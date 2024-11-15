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Стартует второй поток  программы обучения участников и ветеранов СВО «Время героев»

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Прием заявок на участие во втором потоке программы «Время героев» стартовал 15 ноября 2024 года и продлится до 15 января 2025 года.

#В стране

Присоединиться к программе могут участники и ветераны спецоперации из Ростовской области.

С обращением к участникам СВО выступил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, прошедший обучение на первом потоке программы.

«Возможность стать участником программы «Время героев» появилась у тех, кто не успел зарегистрироваться на первый поток. Если вы подавали заявку раньше, делать это повторно не надо. Советую каждому из вас отбросить сомнения и попробовать свои силы в этом важном проекте», – рассказал Артем Жога.

Отметим, что за первые часы с начала регистрации заявки подали более тысячи военнослужащих и ветеранов СВО.

14 ноября, во время заседания Общественного совета проекта «Время героев», было объявлено о формировании второго потока обучения по магистерской программе, подведены итоги второго модуля первого потока.

На сегодня уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. В их числе – полномочный представитель президента в УФО Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Совфеда Алексей Кондратьев, врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк. Ожидается еще 46 назначений из числа участников программы.

Порядок отбора лиц для приема на обучение по образовательной программе «Время героев» доступен на официальном сайте проекта.

Для справки

Проект «Время героев» создан, чтобы сформировать команду высококвалифицированных руководителей, которые смогут претендовать на управленческие должности в государственных органах и госкомпаниях. Чтобы стать участником программы нужно иметь высшее образование и управленческий опыт, а воинское звание и должность значения не имеют.

Программа предназначена для ветеранов и действующих бойцов спецоперации с российским гражданством и реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Фото пресс-службы проекта «Время героев»

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Таганрогская правда
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