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Стартовала культурная часть проекта «Наша семья – наша Победа!» фонда «Защитники Отечества»

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Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева объявила о старте культурной части проекта «Наша семья — наша Победа!». В её рамках пройдут мероприятия для ветеранов спецоперации и семей героев.

#В стране

Первый гала-концерт звёзд оперы и балета состоялся в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Гости услышали произведения Чайковского, Моцарта, Дворжака. Также прозвучали такие шедевры, как ария Ленского, баллада Томского, адажио из балета «Собор» и другие.

Очень ценно, что деятели искусства такого уровня понимают важность вовлечения наших героев в культурные мероприятия. Мы стараемся, чтобы ветераны по всей стране имели возможность посетить спектакли, концерты, музеи именно с семьями. Более того, это второй по популярности запрос к нам от самих ребят. Очень трогательно, когда на такие мероприятия защитники за руку ведут детей, мам, жен. Важно, чтобы герои проводили вместе с родными как можно больше времени. Это настоящая культурная реабилитация, — отметила Анна Цивилева.

С начала месяца каждый региональный филиал фонда «Защитники Отечества» объявил серию мероприятий «Наша семья — наша Победа!». Напомним, что в Ростовской области семьи защитников Отечества стали участниками областного фестиваля детского творчества «Цветик-семицветик».

Подобные события будут проходить во всех филиалах фонда «Защитники Отечества» до 9 мая 2025 года.

Фото пресс-службы фонда «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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