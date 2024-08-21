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Стартовал конкурсный отбор Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодёжи

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Донские студенты и начинающие специалисты могут стать участниками III Международной школы Интернет-БЕЗопасности молодежи.

#В стране

Событие пройдет со 2 по 6 октября на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 250 человек из России и зарубежья получат возможность стать участниками интерактивных образовательных и проектных мероприятий, перенять опыт от ведущих специалистов цифровой индустрии и воплотить в жизнь идеи по созданию уникальных проектов или продуктов, направленных на решение общественно полезных задач и развития отечественной IT-отрасли.

Главное темой Школы станет — обеспечение психологической безопасности и построение ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве.

Участники получат навыки, которые помогут обеспечить не только свою безопасность в интернет-пространстве, но и окружающих. Кроме того, молодые люди смогут построить индивидуальную образовательную и карьерную траекторию для успешного развития ИТ в своем регионе, уверенно использовать технологии, обходя существующие риски, на благо общества.

Заполнить заявку для конкурсного отбора можно до 9 сентября по ссылке https://clck.ru/3ChNgp. Претенденты должны будут решить кейс или презентовать идеи своих проектов.

Проект организован Университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и командой Молодёжного цифрового омбудсмена, АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

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Таганрогская правда
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