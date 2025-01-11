Старинный кирпич нашли местные жители на берегу Таганрогского залива

И постарались выяснить историю необычной находки.

Берег залива — замечательное место, чтобы подышать свежим воздухом. Так в один из праздничных январских дней мы с компанией решили пройтись от Приморского к Центральному пляжу. И нашли один необычный кирпич.

Прогуливающиеся таганрожцы двигались по прибрежной полосе в обоих направлениях беспрерывно, правда, относительно небольшим потоком. Здесь вдоль воды лежат огромные бетонные кубы со ржавыми петлями еще с советских времен. Есть и более современные попытки берегоукрепления — металлические сетки, набитые камнями, но не везде. У обрывистой части берега заметно, что некоторые обвалы довольно свежие.

Этот берег отличается обилием вымытых и сглаженных морем кирпичей — то ли из-за кирпичного завода, который раньше работал поблизости, то ли из-за некогда осыпавшихся вместе с домами в море обрывистых склонов.

Встретив под ногами непривычно темный осколок кирпича с буквой «Б», мы заинтересовались.

Он отличался от других более темным цветом и необычной структурой. Тема это не новая для исследований. Выяснилось, что в Интернете есть прямо-таки каталог старинных кирпичей, кирпичная библиотека. Основатель соответствующего музея и владелец сайта — ростовчанин, геолог Борис Талпа ранее возглавлял научное студенческое общество геолого-географического факультета РГУ, много занимался темой глины и технологий, с нею связанных, и собрал несколько коллекций, которые используются для занятий со студентами и сейчас.

И среди них — коллекция старинных кирпичей с клеймами и без клейм — более 1500 штук. Кирпичи привезены из Карнакского храма (Египет, 4000 лет), Московского, Казанского, Тульского, Астраханского, Ярославского, Свияжского кремлей, Китай-города. А также — из Помпей, Рима, Вены, Лондона, Сиенны, Ливорно, Риги, Санкт-Петербурга, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Валаамского, Новодевичьего монастырей, Гефсиманского Черниговского скита и других исторических мест.

Клеймение кирпичей в России до революции ввели указом от 24 января 1847 года «Правила для единообразной и прочной выделки кирпича». С этого момента весь кирпич, предназначенный на продажу, имел клеймо заводчика. Есть версия, что причиной этому стало обрушение дома в Санкт-Петербурге, за которым последовало соответствующее указание Николая I.

Геральдические изображения, буквенные обозначения изготовителей — клейма наносили ручным способом, штемпелями, закреплёнными на молоточке. К концу 1850-х годов устанавливали цельные металлические матрицы на дне формовочного ящика, которые давали углублённый отпечаток, чаще — прямоугольной формы. Клейма выполняли роль рекламы или позволяли идентифицировать производителя в случае споров о качестве кирпичей.

И вот что у Бориса Талпа написано про кирпичи с буквой «Б»: «Таганрогский кирпичный завод (основан в 1894 году) принадлежал частному лицу — Андрею Ивановичу Блинову. В 1920 году предприятие национализировали, в качестве государственного кирпичного завода № 1, оно работало до 17 октября 1941 года. Сам Александр Блинов умер еще в 1912 году, а в 1913 году его сыновья зарегистрировали Товарищество, которое, помимо производства кирпича, занималось строительными работами — вплоть до революции. Однако, согласно описи в 1915 году, всё имущество Андрея Блинова на самом деле принадлежало его вдове».

В нашем городе тоже есть коллекционер таких кирпичей — краевед и активный общественный деятель Елена Алексеенко. И часть ее коллекции была представлена вместе с экспонатами из коллекции Сергея Лаврова на выставке «Кирпичная летопись.​ Строительная и интерьерная керамика конца XVIII – начала XX века» в 2022 году в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Ранее мы рассказывали, что новый экспонат — огнеупорный кирпич конца XIX — начала XX века с клеймом, произведённый на заводе Александра Михалкова в станице Кутейниково появился в керамической коллекции музея «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора