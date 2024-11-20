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Новый редкий экспонат подарили музею в Таганроге

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Новый экспонат — огнеупорный кирпич конца XIX — начала XX века с клеймом, произведённый на заводе Александра Владимировича Михалкова в станице Кутейниково появился в керамической коллекции музея «Градостроительство и быт г. Таганрога». Об этом учреждение культуры сообщает на своей страничке ВК.

Культура

Экспонат преподнёс в дар музею Сергей Митько. Обломок такого же кирпича из личной коллекции Елены Алексеенко и Сергея Лаврова был представлен на выставке «Кирпичная летопись.​ Строительная и интерьерная керамика конца XVIII – начала XX века» в 2022 году. Теперь такой экземпляр есть и в музейной коллекции.

Как пояснили в музее, владелец кирпичного производства в станице Кутейниково — предок писателя Сергея Владимировича Михалкова и выдающегося деятеля кинематографии Никиты Сергеевича Михалкова.

«Благодарим дарителя и строительную организацию ООО «ГК ЭНКИ», обнаружившую в ходе работы эту замечательную находку», — написали сотрудники музея на своей страничке ВК.

Ранее мы рассказали, что необычных птиц и 3D цветы можно увидеть в таганрогской галерее «Белка&Стрелка».

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»

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Таганрогская правда
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