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Стали известны поставщики суррогатной молочной продукции в учреждения Дона

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В Ростовской области фальсифицированную молочную продукцию обнаружили в социальных учреждениях – школе, больнице и детском саду. Об этом сообщает региональных Россельхознадзор.

Новости Ростовской области

Анализ показал, что в продукции находятся растительные масла и жиры на растительной основе, что не допускается при заявленной маркировке. Изготовлена она была компаниями Краснодарского края и Курской области.

В марте 2024 года в системе раннего оповещения «Сирано» управлением получены срочные отчеты о выявлении в молочной продукции производства АО «Маслосырзавод Славянский» (Краснодарский край), ООО «Курский сыродельный завод» (Курская область), ООО «Южный молочный завод» (Краснодарский край) и ООО «Хладокомбинат Лабинский» (Краснодарский край) растительных масел и жиров на растительной основе, что не допускается при заявленной маркировке, — пишет источник.

Также обнаружены поставщики фальсифицированной молочной продукции этих производителей. В частности, в социальные учреждения она поступала от ИП Арженовского Е.С. (г. Волгодонск), ООО «Парус» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Сервис Продукт» (г. Сальск) и ИП Плаченовой В.А. (г. Шахты).

Поставщикам фальсифицированной обявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложили обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, касающихся и регламентирующих производство и оборот пищевой продукции, а также принять меры по недопущению в оборот продукции, несоответствующей нормативным документам.

Информация о данных фактах направлена в адреса социальных учреждений, УФАС, управление ветеринарии для принятия соответствующих мер реагирования в рамках компетенции.

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Таганрогская правда
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