Стали известны подробности пожара, на котором погибли дети из Батайска

Наиболее вероятной причиной трагического пожара, унесшего жизни двух несовершеннолетних, стала неисправная проводка на потолке, уточнили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло 30 июня в 11.38 в летней кухне частного дома по улице 2-й Полтавской, 43. Когда на место ЧП прибыли сотрудники МЧС, площадь пожара уже составляла 50 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на жилой дом.

«В 12.03 было ликвидировано открытое горение. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух подростков 14 и 15 лет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Ход расследования контролирует прокуратура Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС России по РО