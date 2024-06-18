Стали известны цены на проезд по новому платному участку М-4 «Дон» в Ростовской области

С 18 июня «Автодор» ввел плату за проезд по участку федеральной трассы М-4 «Дон» с 804 по 933 км. Новый платный участок проходит от села Алексеево-Лозовское до города Каменск-Шахтинский.

Так, с понедельника по четверг водители легковых автомобилей будут платить за проезд 150 рублей, с пятницы по воскресенье – 200 рублей. Стоимость проезда для транспортных средств II категории – 250 рублей, III категории – 300 рублей, для грузовиков – 500 рублей.

Для местных жителей планируются абонементы, позволяющие существенно экономить на проезде. При этом поездки внутри участка без пересечения пунктов оплаты тарифицироваться не будут.

Проект был реализован «Автодором» за счет заемного финансирования. Полученные в результате взимания платы средства компания потратит на содержание дороги и возврат вложенных инвестиций.

Отметим, что на других платных участках стоимость проезда выше. Например, в Чертковском районе тариф для легковых автомобилей составляет 480–520 рублей, для грузовиков – 1100 рублей.

Фото ГК «Автодор»