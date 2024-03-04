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Срок устранения неровностей на трассе М-4 «Дон» продлен до 15 марта

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Это связано с большим объемом «вновь образовавшихся дефектов».

Новости Ростовской области

Срок приведения в нормативное состояние проходящей по Ростовской области трассы М-4 «Дон» продлен до 15 марта. Об этом сообщи и в минтрансе региона со ссылкой на представителей ГК «Автодор».

Продление ремонтных работ связано «с большим объемом вновь образовавшихся дефектов». Всего к указанной дате ремонтникам предстоит устранить порядка 150 тыс. кв. метров дефектов дорожного покрытия вместо запланированных ранее 133 тысяч. Сообщается, что в работе будут задействовано пять подрядных организаций, четыре асфальтобетонных завода, более 240 человек и 151 единица техники.

В минтрансе сообщили, что основное негативное влияние на состояние дорожного полотна трассы оказывает перегруз двигающихся по ней фур.

Фото: donland.ru (из архива)

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дороги М4Дон новости Ростовская область
Таганрогская правда
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