Срок устранения неровностей на трассе М-4 «Дон» продлен до 15 марта

Это связано с большим объемом «вновь образовавшихся дефектов».

Срок приведения в нормативное состояние проходящей по Ростовской области трассы М-4 «Дон» продлен до 15 марта. Об этом сообщи и в минтрансе региона со ссылкой на представителей ГК «Автодор».

Продление ремонтных работ связано «с большим объемом вновь образовавшихся дефектов». Всего к указанной дате ремонтникам предстоит устранить порядка 150 тыс. кв. метров дефектов дорожного покрытия вместо запланированных ранее 133 тысяч. Сообщается, что в работе будут задействовано пять подрядных организаций, четыре асфальтобетонных завода, более 240 человек и 151 единица техники.

В минтрансе сообщили, что основное негативное влияние на состояние дорожного полотна трассы оказывает перегруз двигающихся по ней фур.

Фото: donland.ru (из архива)