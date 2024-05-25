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Срочный сбор: поможем бойцам из Ростовской области на передовой

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Срочный сбор для помощи донским военнослужащим, которые каждый день делают всё возможное, чтобы отбросить врага дальше от домов мирных жителей города Белгорода, объявил Народный фронт.

#СВО

Чтобы перевести деньги, вы можете перейти по ссылке или навести камеру телефона на QR-код, который изображен в видеоролике.

Каждые 100, 200, 1000 рублей станут частью нового квадрокоптера, тепловизора, бинокля и всего того, что реально спасает жизни наших бойцов на передовой! — говорит руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Фото из архива (Минобороны РФ)

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гуманитарная помощь Народный фронт СВО
Таганрогская правда
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