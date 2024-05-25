Срочный сбор: поможем бойцам из Ростовской области на передовой

Срочный сбор для помощи донским военнослужащим, которые каждый день делают всё возможное, чтобы отбросить врага дальше от домов мирных жителей города Белгорода, объявил Народный фронт.

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Каждые 100, 200, 1000 рублей станут частью нового квадрокоптера, тепловизора, бинокля и всего того, что реально спасает жизни наших бойцов на передовой! — говорит руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Фото из архива (Минобороны РФ)