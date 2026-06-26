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Средства ПВО отразили воздушную атаку на семь районов Ростовской области

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В ночь на 26 июня в семи районах Ростовской области в ходе воздушной атаки было сбито 15 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

По его словам, вражеские дроны уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 25 июня в Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили более десятка вражеских дронов в семи районах региона.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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