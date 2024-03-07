Средний возраст дончанки составляет 44 года

Ростовстат в преддверии 8 марта рассказал о женском населении Ростовской области.

Сегодня на территории донского региона проживает более 2,2 миллионов представительниц прекрасного пола, сообщает ведомство. Средний возраст дончанки близок к 44 годам. Чуть больше половины всех женщин (52%) — в трудоспособном возрасте, треть — пенсионерки, остальные еще слишком малы, чтобы трудиться.

Более половины (53,2%) проживающих в Ростовской области женщин имеют спутника жизни — состоят в официальном или незарегистрированном браке. Замуж женщины региона чаще всего выходят в 20-24 года, выбирая в мужья мужчин 25-29 лет. Мамами на Дону становятся в основном в 25-29 лет. Средний возраст роженицы – 28 лет.

Более 25% жительниц Ростовской области от 15 лет и старше имеют высшее образование, 39 % — среднее профессиональное. На различных предприятиях Ростовской области в возрасте 15 лет и старше трудится свыше половины жительниц Дона (53%) против 67-процентной занятости мужчин. В основном женщины работают в учреждениях образования и здравоохранения, сфере социальных услуг.

В качестве досуга почти половина дончанок предпочитает времяпрепровождение в кафе и ресторанах (48,5%), 38,8% выбирают кинотеатры, 17,8% — театры. Спортом жительницы региона увлекаются не так активно — спортивные секции и фитнес-клубы посещает всего 17,5% женщин Дона. 28,7% женщин Ростовской области в прошлом году посещали церкви.

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