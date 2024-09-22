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Спортсмены Таганрога завоевали медали на первенстве области

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21 сентября спортсмены Таганрога завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Ростовской области по дзюдо среди юниоров и юниорок.

Новости Таганрога

Соревнования прошли в селе Чалтырь. В них приняли участие лучшие спортсмены из муниципальных образований донского региона в возрасте до 21 года. Состязания  были отборочными на первенство Южного федерального округа, которое пройдет в Армавире в октябре.

Таганрог представляли спортсмены спортшколы № 1. Победителями соревнований стали Дмитрий Попов (тренер Григорий Геворкян), Дмитрий Олейников и Ксения Доценко  (тренер Светлана Кичигина). Серебряный призер — Святослав Чаленко (тренер Александр Криворучко). Бронзу завоевали Кирилл Ковалев (тренер Сергей Костюченко) и Алексей Решетников (тренер Светлана Кичигина).

Ранее мы рассказали, что Инесса Чучева представит Таганрог на чемпионате России по боксу.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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дзюдо новости спорт Таганрог
Таганрогская правда
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