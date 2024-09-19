Инесса Чучева представит Таганрог на чемпионате России по боксу

Спортсменка из Таганрога выиграла чемпионат ЮФО по боксу и готовится к участию в соревнованиях федерального уровня.

В середине сентября в Краснодаре проходил чемпионат ЮФО по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет. Таганрог представляли спортсмены ФСК «Школа бокса» Инесса Чучева и СШОР № 13 Александр Медведь. Домой наши боксеры вернулись с медалями.

Инесса Чучева в весовой категории до 48 кг стала чемпионкой ЮФО. Александр Медведь в весовой категории до 92 кг взял «серебро».

По итогам соревнований Инесса Чучева завоевала путевку на чемпионат России по боксу, который будет проходить в ноябре.

Отметим, что Инессу тренирует Михаил Яновский, Александра – Роман Карбовский.

Поздравляем спортсменов и тренеров с отличным результатом и проделанной работой, желаем дальнейших успехов и побед на соревнованиях!

Фото: ВК «Таганрог спортивный»