Спортсменка из Таганрога Ксения Сапрыкина стала чемпионкой мира по подводному плаванию и установила новый рекорд Европы

Воспитанница таганрогской спортивной школы олимпийского резерва №13 18-летняя Ксения Сапрыкина завоевала «золото» на чемпионате мира по плаванию в ластах, который проходил в южнокорейском Инчхоне.

Эта победа стала первой для российских спортсменок на данной дистанции за последние 40 лет, информирует официальный портал регионального правительства.

В финальном заплыве на 400 метров в дисциплине «подводное плавание» Ксения показала результат 2:56,71, установив новый европейский рекорд и опередив всех соперниц. Кроме того, в ее активе — «серебро» на дистанции 200 метров.

Особое значение этого успеха подчеркивает исторический контекст: предыдущий раз первыми на дистанции 400 метров советские пловчихи завоевали ровно 40 лет назад — в 1986 году на чемпионате мира в Берлине, когда победила Светлана Фролова из Ленинрада. Таким образом, Ксения Сапрыкина не только повторила, но и превзошла достижения прошлых лет, подтвердив высокий уровень подготовки российских спортсменов.

Вклад нашей землячки помог сборной России уверенно занять первое место в общекомандном зачете: по итогам чемпионата мира национальная сборная завоевала 28 наград.

«Системные успехи наших спортсменов на аренах такого уровня во многом стали возможны благодаря реализации федеральной программы «Спорт России». Этот проект направлен на развитие массового спорта, масштабное обновление спортивной инфраструктуры и создание всех необходимых условий для профессионального роста талантливых спортсменов Дона», — отметил министр спорта Ростовской области Алексей Обвинцев.

Ксения Сапрыкина — мастер спорта международного класса. В мае 2026 года победила на чемпионате России по подводному плаванию, завоевав две золотые медали. Тренируется у отца — заслуженного мастера спорта Игоря Сапрыкина.

Фото: donland.ru

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