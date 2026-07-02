Спортсменка из Таганрога Эвелина Фисун завоевала бронзу Спартакиады учащихся по самбо

Спортсменка из Таганрога Эвелина Фисун завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по самбо в рамках XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России. Турнир прошел в Мытищах и собрал 254 участника из 51 региона страны.

В течение двух дней юноши и девушки выявляли сильнейших в своих весовых категориях, борясь за награды одного из главных комплексных спортивных стартов России. Для многих участников эти соревнования стали возможностью получить опыт выступления на всероссийском уровне и проверить свои силы. Таганрожанка Эвелина Фисун показала достойный результат в условиях высокой конкуренции, завоевав бронзу в весовой категории до 41 кг.

«Девушка продемонстрировали волю к победе и мастерство, выдержав серьезную конкуренцию. Поздравляю спортсменку и её тренера Маргариту Криворучко с бронзовой медалью летней Спартакиады учащихся России, и желаю успехов на предстоящих всероссийских турнирах и первенствах», — отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.

Ранее мы рассказали, что 2200 жителей Таганрога приняли участие в выполнении нормативов ГТО.

Фото donland.ru