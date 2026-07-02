2200 жителей Таганрога приняли участие в выполнении нормативов ГТО

С начала нынешнего года в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 2200 жителей Таганрога. Успешно прошли испытания и получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия более двух тысяч человек. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, что с апреля по июнь в городе прошли тематические акции и три муниципальных фестиваля ГТО, в которых приняли участие свыше 660 детей и взрослых. Для самых юных спортсменов был организован творческий конкурс видеороликов «Талисман ГТОшка». Победителей и призеров наградят 8 августа, в День физкультурника.

К движению активно присоединяются трудовые коллективы. К примеру, в июне на стадионе «Торпедо» нормативы сдавали сотрудники Госавтоинспекции Таганрога — весь личный состав справился с испытаниями. Участвуют и спортивные школы: недавно нормативы сдавали воспитанники отделения плавания спортивной школы №2.

Сборные Таганрога регулярно выступают на региональных фестивалях в Ростове и возвращаются с наградами. В Так, старшее поколение заняло первое место в общекомандном зачете на фестивале «ГТО дарит здоровье». Семья Самойловых завоевала второе место среди семейных команд Дона. Воспитанники детских садов Таганрога стали лучшими в эстафете ГТО, обойдя сверстников из 28 муниципалитетов. Наши школьники стали абсолютными чемпионами регионального фестиваля среди 33 районов области. А ученица одной из городских школ Алина Лифанова установила новый рекорд фестиваля, отжавшись от пола 110 раз.

«От всей души благодарю всех участников движения ГТО, тренеров, педагогов и родителей. Вы доказываете, что Таганрог — город сильных, целеустремленных и здоровых людей», — сказала Светлана Камбулова и пригласила всех, кто еще не пробовал свои силы, присоединиться к движению.

Ранее мы рассказали, что спортсменка из Таганрога Ксения Сапрыкина стала чемпионкой мира по подводному плаванию и установила новый рекорд Европы.

Фото ВК «Таганрог спортивный»