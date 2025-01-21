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Спортсмен из Таганрога завоевал золото на первенстве ЮФО

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Спортсмен из Таганрога Егор Кушнирук завоевал золотую медаль на первенстве Южного федерального округа по греко-римской борьбе в Сочи.

Новости Таганрога

Соревнования были посвящены памяти заслуженных тренеров России Фёдора Чакуриди и Александра Краснова. В них приняли участие более 300 юношей в возрасте до 16 лет из Краснодарского края, Республики Адыгея, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Все они сражались за право  за право попасть на первенство России.

По итогам соревнований воспитанник таганрогской спортшколы олимпийского резерва № 13 Егор Кушнирук продемонстрировал отличную технику и завоевал золотую медаль. Тренирует спортсмена тренер-преподаватель Нвер Сарксян.

Ранее мы рассказали, что батутистки Таганрога стали чемпионками области.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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