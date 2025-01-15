Батутистки Таганрога стали чемпионками области

В Таганроге прошел командный чемпионат Ростовской области среди мужчин и женщин старше 17 лет. Участники состязались в прыжках на батуте, двойном минитрампе, а также мужском, женском и «смешанном» синхроне, выступая по программе мастеров спорта. Об этом сообщает спортшкола олимпийского резерва № 13 на своей страничке ВКонтакте.

Женская сборная Таганрога в составе Ирины Дмитриевой, Марии Гаркуши, Ульяны Терской и Александры Кочубей дважды вставала на высшую ступень пьедестала почёта, став обладателем титула чемпионок Ростовской области 2025 года.

Среди мужских команд звания чемпионов в прыжках на батуте и на двойном минитрампе дважды были удостоены Владимир Грищенко, Артём Шигин, Артём Жилков и Александр Шавранистов.

По итогам прошедших соревнований и предстоящего 31 января чемпионата ЮФО будет сформирован состав участников Кубка России, который пройдёт в Сочи с 11 по 16 марта.

А с 10 по 23 февраля в Таганроге запланирован региональный сбор батутистов по подготовке сборной команды Ростовской области к отборочному всероссийскому старту на финал Спартакиады молодёжи 2025 года.

Ранее мы рассказали, что таганрогские боксеры примут участие в первенстве ЮФО.

Фото ВКонтакте спортшколы олимпийского резерва № 13