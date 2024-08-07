Спортсмен из Таганрога стал призером чемпионата мира по восточному боевому единоборству

Чемпионат мира по восточному боевому единоборству проходил в начале августа во Вьетнаме. В состав российской сборной вошел 18-летний борец из Таганрога Валерий Стрельченко.

«Представитель Таганрога, воспитанник тренера-преподавателя Бориса Яковлева, Валерий Стрельченко в весовой категории 55-60 кг, стал призером соревнований, заняв второе место», — сообщает городской комитет по физкультуре и спорту.

В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из 26 стран. В отличие от Олимпийских Игр, на чемпионате мира россияне выступали под своим флагом и со своим гимном.

«Валерий Стрельченко, которому 1 августа исполнилось 18 лет, является примером для младших товарищей, занимается пропагандой здорового образа жизни, помогает в проведении городских соревнований, принимает активное участие в жизни спортшколы. Молодой спортсмен — действующий чемпион России по восточному боевому единоборству, а теперь — и призер чемпионата мира», — отмечается в сообщении.

Поздравляем Валерия с «серебряной» медалью мирового чемпионата и желаем новых побед и достижений!

Ранее мы сообщали, что таганрожец Максим Спесивцев завоевал «золото» на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»